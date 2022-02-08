La Repubblica: следующим генсеком НАТО может стать представитель Италии

Рим, 8 февраля. Итальянский представитель является фаворитом среди кандидатов на должность генсека НАТО после ухода действующего руководителя Альянса Йенса Столтенберга, передает издание La Repubblica.

Политолог Константин Блохин до этого сообщил, что при выборе нового генсека военного блока преимущества будут у выходцев из Восточной Европы, передает Радио Sputnik.

По информации журналистов, Испания и Португалия не могут быть конкурентами для Италии, поскольку представители этих стран уже занимают ключевые международные посты. В частности, испанец Жозеп Боррель является главой внешнеполитической службы ЕС, а португалец Антониу Гутерреш возглавляет ООН.

В то же время издание отметило, что итальянское правительство еще не определилось со своим кандидатом на пост генсека НАТО, однако на эту должность могут выдвинуть экс-главу МИД Италии Федерику Могерини, бывшего министра обороны Роберту Пинотти и нынешнего начальника оборонного ведомства страны Лоренцо Гуерини.

Как стало известно ранее, Правительство Норвегии поставит действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность главы Центрального банка королевства.