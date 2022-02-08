Резников: Украина не видит признаков подготовки российской армии к «нападению»

Киев, 8 февраля. Военно-политическое руководство Украины не наблюдает каких-либо признаков подготовки российской армии к «вторжению». Об этом сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Любая наступательная операция предусматривает формирование войск в ударную конфигурацию, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире одного из местных телеканалов.

«По состоянию на сегодняшний день, вот те 119 тысяч наземного компонента (российской армии вблизи украинских границ. — Прим. ред.) не сформировали ударный компонент, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение», — отметил Резников.

Официальные представители Кремля, российского Минобороны и МИД многократно разъясняли, что ВС РФ придерживаются строго оборонительной доктрины и не планируют «атаковать» Украину.

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