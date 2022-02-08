Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:30
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Резников: Украина не видит признаков подготовки российской армии к «нападению»

Армия
Резников: Украина не видит признаков подготовки российской армии к «нападению»
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 8 февраля. Военно-политическое руководство Украины не наблюдает каких-либо признаков подготовки российской армии к «вторжению». Об этом сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников.

Любая наступательная операция предусматривает формирование войск в ударную конфигурацию, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире одного из местных телеканалов.

«По состоянию на сегодняшний день, вот те 119 тысяч наземного компонента (российской армии вблизи украинских границ. — Прим. ред.) не сформировали ударный компонент, чтобы осуществить нападение на Украину, вторжение», — отметил Резников.

Официальные представители Кремля, российского Минобороны и МИД многократно разъясняли, что ВС РФ придерживаются строго оборонительной доктрины и не планируют «атаковать» Украину.

Ранее сообщалось, как защитники Донбасса готовятся противостоять провокациям со стороны Вооруженных сил Украины. О главном условии прочного урегулирования внутриукраинского конфликта на востоке страны с точки зрения политолога Якова Кедми писал Infox.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Резников: Украина не видит признаков подготовки российской армии к «нападению»
украина вс рф резников
Комментировать