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Слушания по делу «Газпрома» и PGNiG о стоимости поставок начнутся 8 февраля

Экономика
Слушания по делу «Газпрома» и PGNiG о стоимости поставок начнутся 8 февраля
ФБА «Экономика сегодня»

Стокгольм, 8 февраля. Судебные заседания по делу «Газпрома» с компанией PGNiG о стоимости поставок российского газа для Польши стартуют 8 февраля. Такую дату огласили в Апелляционному суде округа Свеа в Стокгольме, передает РИА Новости.

Слушания продлятся до 10 февраля. Они будут проводиться в открытом режиме, но с некоторыми ограничениями по числу мест, сообщила агентству представитель суда.

В январе «Газпром» подал иск в Арбитражный суд специального назначения в Стокгольме с требованием повышения цены контракта на экспорт топлива в Польшу по Ямальскому газопроводу. Польская PGNiG считает требования необоснованными. «Газпром», в свою очередь, настаивает на пересмотре условий договора от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Польская PGNiG, в то же время, не собирается заключать с «Газпромом» новый долгосрочный контракт на закупку сырья, ранее заявил глава компании Павел Маевский. Текущие договоренности истекают в конце 2022 года.

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