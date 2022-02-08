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На Филиппинах стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты

Политика
На Филиппинах стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты
Информагентство Nation News  /  Джордж Барбудос

Манила, 8 февраля. Кандидаты в президенты Филиппин начали предвыборную кампанию. Она стартовала 8 февраля и продлится 90 дней.

На пост главы государства претендуют вице-президент Мариа Лени Робредо, сенаторы Кико Пангилиан, Висенте Сотто III, Мэнни Пакьяо и Панфило Лаксон, мэр Манилы Франсиско Домагосо, глава города Давао Сара Дутерте-Карпио, сын бывшего диктатора Фердинанд Маркос и дочь действующего президента Родриго Дутерте.

Социологические опросы показывают, что фаворитом является Маркос. За ним следуют Робредо и Домагосо.

Выборы на Филиппинах пройдут 9 мая. Местные жители проголосуют за президента, вице-президента и членов парламента.

Ранее на Филиппинах сгорело здание российского посольства. В результате происшествия пострадавших нет, сообщает НСН.

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