Военнослужащие РВСН отработают на учениях уничтожение диверсантов при помощи БПЛА

Новосибирск, 8 февраля. Бойцы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проведут учения под Новосибирском. Военнослужащие отработают защиту ракетных комплексов «Ярс» и противодействие условным диверсантам.

В Новосибирской области состоятся учения военнослужащих РВСН. Бойцы после стокилометрового марш-броска отработают на полигоне противодействие диверсантам условного противника при помощи различных беспилотников, а также прикрытие ракетных комплексов «Ярс».

Главная задача учений состоит в отработке уничтожения условных диверсантов в темное время суток. В учениях принимают участие свыше ста единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

Ранее тренировочные маневры с беспилотниками «Орлан-10» прошли в Подмосковье. Бойцы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали поиск объектов условного противн­ика.

В Белоруссии тем временем идет масштабная подготовка к совместным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022». На полигоне Брестский военные уже провели тренировку с использованием боевой авиации, танков и артиллерии, сообщило «Утро.ру».