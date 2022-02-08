Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:30
11:28
Происшествия
Жительница Дзержинска родила ребенка в коллекторе на глазах у двухлетнего сына
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
Все новости

Военнослужащие РВСН отработают на учениях уничтожение диверсантов при помощи БПЛА

Армия
Военнослужащие РВСН отработают на учениях уничтожение диверсантов при помощи БПЛА
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирск, 8 февраля. Бойцы Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проведут учения под Новосибирском. Военнослужащие отработают защиту ракетных комплексов «Ярс» и противодействие условным диверсантам.

В Новосибирской области состоятся учения военнослужащих РВСН. Бойцы после стокилометрового марш-броска отработают на полигоне противодействие диверсантам условного противника при помощи различных беспилотников, а также прикрытие ракетных комплексов «Ярс».

Главная задача учений состоит в отработке уничтожения условных диверсантов в темное время суток. В учениях принимают участие свыше ста единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

Ранее тренировочные маневры с беспилотниками «Орлан-10» прошли в Подмосковье. Бойцы Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали поиск объектов условного противн­ика.

В Белоруссии тем временем идет масштабная подготовка к совместным российско-белорусским учениям «Союзная решимость — 2022». На полигоне Брестский военные уже провели тренировку с использованием боевой авиации, танков и артиллерии, сообщило «Утро.ру».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военнослужащие РВСН отработают на учениях уничтожение диверсантов при помощи БПЛА
беспилотник рвсн вс рф комплекс ярс
Комментировать