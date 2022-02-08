Боня вспомнила, как Собчак просила у нее помощи с запрещенными веществами

Москва, 8 февраля. Бывшая участница «Дома-2», блогер и модель Виктория Боня отреагировала на слова телеведущей и журналистки Ксении Собчак, обвинившей ее в употреблении кактуса с наркотическими веществами. Как утверждает звезда реалити-шоу, светская львица сама не совсем чиста в этом плане.

Собчак упомянула Боню в одном из выпусков своего YouTube-шоу. Журналистка рассказала, что экс-участница телестройки употребляет для похудения кактус, придающий ей силы и энергию. Однако, по словам телеведущей, эффект достигается за счет содержащегося в растении наркотического вещества.

Боня ответила светской львице на своей странице в Instagram. Блогер предложила знаменитой блондинке пройти проверку на употребление запрещенных веществ.

«Моя любимая Ксения, а вам слабо вместе со мной справедливости ради сделать тест на наркотики? Если будешь готова, пиши, номер мой ты знаешь», — призвала Собчак модель.

Pr Scr instagram.com / @victoriabonya

Кроме того, Боня вспомнила, как журналистка просила у нее помощи с запрещенными веществами много лет назад. По словам экс-участницы «Дома-2», телеведущая позвонила ей, причем в этот момент часы показывали около четырех–пяти дня.

«Она говорит: «Ты не знаешь, где сейчас можно достать «белого»? Я, — говорит, — тут загуляла с друзьями, и у нас все закончилось». Я, конечно, офигела. Я говорю: «Ты знаешь, я не знаю, я не по этому делу»», — поделилась Боня.

Блогер призналась в беседе с Teleprogramma.pro, что ее не обижают слова Собчак. Как утверждает модель, человека невозможно обидеть, если он сам этого не захочет.

Ранее актриса Мария Голубкина призвала Ксению Собчак быть осторожнее. Артистка считает, что поведение телеведущей не доведет ее до добра.