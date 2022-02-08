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Счетная палата оценит готовность России к падению спроса на нефть и газ

Экономика
Счетная палата оценит готовность России к падению спроса на нефть и газ
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Счетная палата под руководством Алексея Кудрина проверит, готова ли Россия к глобальному переходу к альтернативным источникам энергии, сообщает РБК.

Согласно плану проверок ведомства на 2022 год, будет проведен анализ внешних и внутренних вызовов глобального энергоперехода для страны. Аудит разделят на несколько этапов, в рамках которых специалисты ведомства оценят возможности и риски, а также влияние декарбонизации на топливно-энергетический комплекс и перспективы развития отечественной атомной отрасли. Аудиторы учтут состояние российских лесных ресурсов и их способность поглощать выбросы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о намерении Москвы присоединиться к глобальным планам по достижению углеродной нейтральности. Данную цель планируют достичь к 2060 году.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, в свою очередь, отметил, что к 2030 году Россия сможет получить 40 млрд долларов от продажи водорода на мировом рынке. Для энергоперехода, по его словам, потребуются масштабные преобразования в экономике.

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путин кудрин счетная палата лесные ресурсы энергопереход углеродная нейтральность
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