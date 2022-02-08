Члены Совместного военного комитета «5+5» обсудят вывод наемников из Ливии

Сирт, 8 февраля. Члены Совместного военного комитета «5+5» в ближайшие часы встретятся в штаб-квартире на востоке Ливии. Об этом сообщает репортер издания 218TV.

Главной темой заседания является обсуждение выполнения условий дорожной карты и возвращение иностранных войск, расположенных на территории североафриканского государства, на родину.

«Встреча станет новым шагом на пути объединения вооруженных сил и придаст дополнительный импульс завершению вывода наемников из страны», — говорится в сообщении.

Заседание состоится на фоне недавнего заявления Турции о готовности вывести около 150 боевиков из Ливии. Сроки их возвращения на родину пока неизвестны.

Несмотря на медленные темпы работы, наблюдатели считают, что комитет выполнил часть обязанностей по дорожной карте. В частности, утвердили всеобъемлющий план по выводу наемников из Ливии.