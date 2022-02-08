Village Roadshow Entertainment Group подала в суд на Warner Bros. из-за новой «Матрицы»

Москва, 8 февраля. Австралийская кинокомпания Village Roadshow Entertainment Group подала в суд на студию Warner Bros. из-за преждевременного релиза фильма «Матрица: Воскрешение» на стриминговой платформе HBO Max.

В компании уверены, что американская киностудия намеренно выпустила картину раньше срока. Это было сделано, несмотря на понимание того, что «это уничтожит кассовые сборы и лишит Village Roadshow каких‑либо экономических выгод». Представители австралийской корпорации считают, что таким образом партнеры захотели привлечь необходимую волну премиальных подписок сервиса в конце прошлого года, пишет газета The Wall Street Journal.

«Матрица: Воскрешение» стала продолжение франшизы, в которую входят три кинопроекта, выпущенные в начале 2000-х. Мировая премьера новой части картины Ланы Вачовски состоялась в середине декабря.