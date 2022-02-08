Разведенная 19-летняя Дина Немцова спровоцировала слухи о замужестве

Москва, 8 февраля. Дочь политика Бориса Немцова Дина намекнула на замужество. Поводом для слухов о грядущей свадьбе стало кольцо с бриллиантом, которое похоже на помолвочное.

Девушка после развода стала все меньше появляться в социальных сетях. Из-за этого у ее подписчиков появилось множество вопросов. Недавно 19-летняя Немцова вышла на связь и рассказала о причинах длительного отсутствия в Сети.

«Стала реже выходить в сториз в выходные, потому что посвящаю их семье и близким и редко отвлекаюсь на телефон. В эту субботу мы с женихом ездили в подмосковный отель на мастер-класс по аутентичному общению и вкуснейшее барбекю», — сообщила девушка многочисленным поклонникам.

Интересно, что на безымянном пальце Немцовой красуется кольцо с небольшим бриллиантом, которое очень похоже на помолвочное. Некоторые предположили, что совсем скоро девушка свяжет себя узами брака. Но пока никаких подтверждений нет. Как сообщил kp.ru, нового бойфренда девушка нашла в Сети.

Весной прошлого года Дина Немцова объявила о разводе. По ее словам, было достаточно времени, чтобы осознать, что ей не по пути с выбранным мужчиной. Истинную причину расставания с мужем она называть не стала, но обмолвилась, что она достаточно весомая.