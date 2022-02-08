Сервис бронирования жилья представил расценки на отдых в Крыму этим летом

Москва, 8 февраля. Представители туристической отрасли раскрыли цены на летний отдых в Крыму, Краснодарском крае и Калининградской области. После появления соответствующей информации российские туристы забронировали больше половины номерного фонда отелей.

Отдых в Краснодарском крае обойдется путешественникам на 5% в дороже, чем в прошлом сезоне, в Крыму — на 9%, а в Калининградской области — на 33%. На берегу Балтийского моря можно будет снять квартиру минимум за 3,9 тысячи рублей в сутки, в Краснодарском крае и Крыму начальная стоимость аренды апартаментов составит 2,8-3,6 тысячи рублей.

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Несмотря на подорожание, многие россияне уже запланировали отпуск. Основная масса бронирований приходится на семьи (43%), они отдали предпочтения отелям в Крыму и на Кубани. Мамы с детьми в основном выбирают курорты в Анапе, Сочи и Геленджике.

Страховой дом ВСК и финансовый маркетплейс «Сравни.ру» накануне представил исследование, которое показало, что россияне в 2021 году в два раза чаще путешествовали, чем полтора года назад. Почти половина поездок осуществлялась внутри страны, передает «Ридус».

Аналитики Ozon Travel ранее перечислили привлекательные направления для путешествия в честь 14 февраля. Стоимость романтической поездки составит минимум 6 тысяч рублей.