Афины, 8 февраля. Позиции российского лидера Владимира Путина не изменились после мюнхенской речи. Так считает бывший министр иностранных дел Греции Йоргос Катрунгалос.

По словам бывшего министра, позиция российского лидера предельно ясна и заключается в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет другой страны или в ушерб ей. Таким образом речь президента России Путина изменила траекторию отношений РФ и Запада.

Катрунгалос подчеркнул, что Греция считает Россию одной из составляющих частей архитектуры системы безопасности Европы.

«Дипломатические позиции президента Путина стабильны. И в Мюнхене в 2007 году и в других случаях. Я помню его выступление на Валдае в 2014 году. Они те же. Позиция России заключается в том, что безопасность одной страны должна быть неделимой, она не должна быть в ущерб другой. Что должны существовать законы. Что холодная война закончилась без подписания соглашений, и это оставило пробел», — объясняет бывший министр греческого МИД РИА Новости.

Нападки Запада по эскалации ситуации на Украине регулярно опровергают в России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не представляла угрозы для Киева.