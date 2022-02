Запад продолжает поставки вооружений Украине, а Зеленский издал воинственный указ

В Донбассе ВСУ задержали гражданина ЛНР, а линию соприкосновения на боевых вертолетах облетели главы МИД Австрии, Чехии и Словакии. Во внешней политике продолжает повышаться градус напряженности, что отражается в частых визитах на Украину высокопоставленных делегаций, а также продолжающихся поставках вооружений. На этом фоне Зеленский издает указ о повышении численности вооруженных сил, имеющий практически нулевые шансы на реализацию.

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе незначительно снизилось (1454 обстрела против 1476).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в прилегающих к городам Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасная (66 км западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной бригады, а также в поселке Донецкий (47 км северо-западнее Луганска) – в зоне ответственности 57-й мотопехотной бригады.

Военнослужащими 24-й львовской механизированной бригады в первый день февраля был задержан гражданин ЛНР, который по версии ВС Украины был военнослужащим народной милиции и самостоятельно перешел линию соприкосновения, пытаясь увидится со своими сыновьями.

По версии народной милиции ЛНР украинцами был задержан гражданин республики, который намеревался пройти через пункты пропуска в город Харьков для встречи с сыновьями.

В данном случае к правде ближе версия Киева, в связи с тем, что согласно информации ОБСЕ, пункт пропуска со стороны ЛНР не работает, в отличие от украинского контрольного пункта въезда-выезда «Золотое». При этом, вполне вероятно, что задержанного предполагаемого военнослужащего к переходу линии соприкосновения сподвигли опасения за жизнь детей на фоне эскалации вокруг Украины.

В ходе мониторинга миссией ОБСЕ в полосе 57-й мотопехотной бригады в очередной раз обнаружено присутствие бронетехники не типичной для соединения. Учитывая ее расположение на удалении 12-15 км от переднего края и вблизи дорожных направлений, вероятно, в данные районы для усиления пригнаны подразделения национальной гвардии.

Именно северный участок фронта 7 февраля посетили министры иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, Чехии Ян Липавский и Словакии Иван Корчок в рамках своего визита на Украину. Судя по всему, показывал Киев единственный работающий в обе стороны пункт пропуска в Станице Луганской, что у самой украино-российской границы.

Не обошлась поездка и без казусов, о которых на своей странице в Twitter поведал посол Чехии на Украине Евгений Перебийнис. Выложил он полет делегации на двух вертолетах Ми-8 ВСУ с припиской «летаем на вертолетах украинской армии на линии соприкосновения украинско-российской войны». При этом, необходимо отметить, что полеты боевой авиации на удалении ближе 15-и км от линии соприкосновения запрещены согласно Минским соглашениям от 5 сентября 2014 года.

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка и Горловки. Именно в окрестностях данных городов в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли два защитника Донбасса.

Неподалеку от населенного пункта Часов Яр военнослужащие ВСУ угрожали сбить БПЛА ОБСЕ, выполняющий наблюдательный полет, который был заранее согласован. Такое поведение со стороны украинских бойцов говорит о явном желании скрыть от глаз ОБСЕ что-то важное в данном районе.

Федеральное агентство новостей /

На южном участке сложная ситуация остается на самом юге — где находятся позиции 36-й бригады морской пехоты и совершается не менее половины нарушений в Донецкой области. В начале недели была проведена тренировка танковых резервов оперативно-тактической группировки «Восток». Судя по всему, в ходе нее отработаны вопросы выхода на огневые рубежи в местах участков прорыва и действия в составе танковых рот. Скорее всего уже на завершающем этапе подготовки наблюдателями ОБСЕ были замечены четыре танка Т-64 танкового батальона 93-й механизированной бригады, возвращавшихся из района Мариуполя.

В жилом районе Павлополя наблюдателями ОБСЕ обнаружена КШМ (Р-142), что говорит о наличии в нем командно-наблюдательного пункта одного из батальонов 36-й бригады морской пехоты.

Начало февраля выдалось довольно насыщенным на визиты высокопоставленных делегаций на Украину, которую уже успели посетить председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, премьер-министры Великобритании Борис Джонсон и Нидерландов Марк Рютте, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон.

Читайте также: Британия создает хаос на Украине и выстраивает санитарный кордон вокруг России

При этом, намерения трех — Польши, Великобритании и Турции, явно направлены на выстраивание логистического маршрута из Азии в Европу, а также сохранение Украины как сырьевой страны и источника ресурсов. При этом, Лондон и Варшаву устраивает обострение конфликта и вывод его на военное столкновения Москвы и Киева. Это приведет к разрыву отношений и переформатированию логистических путей доставки ресурсов в пользу идей Британии.

На этом фоне Анкара и Париж пытаются стать медиаторами в урегулировании российско-украинских отношений, что позволит им встроиться в переговоры по стратегической стабильности и получить свой кусок пирога при распределении потоков. При этом, Макрон и Эрдоган в меньшей степени заинтересованы в повышении градуса напряженности. Возможно, именно поэтому сразу после визита в Киев, лидер Франции собирается в Берлин, где ожидается его встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой.

Читайте также: Как Макрон будет разыгрывать европейскую карту через Киев

Впереди, 14 февраля, ожидается приезд на Украину канцлера ФРГ Олафа Шольца, который следом собирается в Москву.

В целом такая активность говорит о том, что переговоры России и коллективного Запада выходят на свою финишную прямую. Однако, многовекторность западных акторов вносит неопределенность в итог всего переговорного процесса по стратегической стабильности.

В начале февраля, в день приезда на Украину премьер-министров Польши и Великобритании, президент Украины подписал Указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии». Он обязывает правительство подготовить и внести в парламент на рассмотрение законопроекты по:

Также документ ставит задачи Министерству обороны разработать концепцию перехода ВСУ на контрактную службу, ускорить разработку концепции обеспечения жильем военнослужащих, обеспечить карьерный рост военнослужащих, построенный на рейтинговой системе.

Кроме того, в ходе заседания Верховной Рады Владимир Зеленский анонсировал планы по формированию 20-ти новых бригад в составе ВСУ. В целом планы довольно грандиозные, однако для их реализации необходимо полное финансирование со стороны, так как такие затраты не посильны для украинского бюджета. Если Зеленский не добьется поддержки со стороны Запада, то провести законопроекты через парламент не получится.

Возможно, что «громкое» подписание указа и ставило своей целью с одной стороны «встряхнуть» информационное поле, повысив градус напряженности, а с другой — попытаться выклянчить у приезжающих глав правительств денег.

В начале недели заместитель министра обороны Чехии Даниил Блазковце и Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подписали соглашения согласно которым чешская сторона передаст ВСУ партию 152-мм артиллерийских боеприпасов, являющихся дефицитными для Киева, а также возьмется за реабилитацию раненных военнослужащих ВСУ у себя на территории.

К 6 февраля на базе 184-го учебного центра ВСУ в Львовской области был завершен курс подготовки стрельбы на гранатомете М141 очередной партии инструкторов. В дальнейшем они убудут в соединения и полигоны для обучения военнослужащих уже на местах.

Here in Yavoriv, western Ukraine, 15 miles from Poland, Ukrainian soldiers are training with Florida National Guard members to use “bunker busters,” amid fears of a new Russian invasion. @BuzzFeedNews pic.twitter.com/UILBMTYpB1

В течение недели США продолжили поставки и в ходе трех рейсов (1, 3, 5 февраля) доставили 255 тонн вооружений и боеприпасов.

Наиболее примечательны борта, прибывшие 3 и 5 февраля. Первый доставил 85 тонн 40-мм снарядов к гранатометам.

The 7th ???????? bird landed in Boryspil! On this time - 85 tons of combat ammunition for grenade launchers. So, its a great news, but the most importantly - this is not the end! To be continued ????????????????????@WhiteHouse @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense @ArmedForcesUkr pic.twitter.com/mu6CRVFXR6