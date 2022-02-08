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В Подмосковье ищут пропавшего главврача Вадима Евдокимова
Происшествия
В Подмосковье ищут пропавшего главврача Вадима Евдокимова
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 8 февраля. До сих пор остается неизвестной судьба главного врача больницы в подмосковном поселке Обухово 59-летнего Вадима Евдокимова.

По словам жены, Евдокимов вышел из дома рано утром 6 февраля. Женщина начала волноваться, когда увидела, что машина мужа весь день стоит на месте во дворе дома. К тому же он не появился и в больнице, хотя у него было назначено дежурство. Отмечается, что Евдокимов проработал в больнице более 15 лет, всегда был на хорошем счету и пользовался авторитетом у коллег, сообщает Life.

Известно, что в день пропажи на Евдокимове была спортивная красная куртка, серые штаны, черные ботинки и черно-желто-зеленая шапка. В поисках мужчины кроме поисково-спасательного отряда участвуют еще и волонтеры из организации «ЛизаАлерт».

Ранее ФАН сообщал о пропаже в Новгородской области полуторагодовалой девочки. Ребенок воспитывался в неблагополучной семье, однако никаких мер со стороны профилактических органов предпринято не было. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ведутся поиски девочки.

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