В Подмосковье ищут пропавшего главврача Вадима Евдокимова

Москва, 8 февраля. До сих пор остается неизвестной судьба главного врача больницы в подмосковном поселке Обухово 59-летнего Вадима Евдокимова.

По словам жены, Евдокимов вышел из дома рано утром 6 февраля. Женщина начала волноваться, когда увидела, что машина мужа весь день стоит на месте во дворе дома. К тому же он не появился и в больнице, хотя у него было назначено дежурство. Отмечается, что Евдокимов проработал в больнице более 15 лет, всегда был на хорошем счету и пользовался авторитетом у коллег, сообщает Life.

Известно, что в день пропажи на Евдокимове была спортивная красная куртка, серые штаны, черные ботинки и черно-желто-зеленая шапка. В поисках мужчины кроме поисково-спасательного отряда участвуют еще и волонтеры из организации «ЛизаАлерт».

Ранее ФАН сообщал о пропаже в Новгородской области полуторагодовалой девочки. Ребенок воспитывался в неблагополучной семье, однако никаких мер со стороны профилактических органов предпринято не было. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ведутся поиски девочки.