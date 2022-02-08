Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 11:28
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
11:16
Спорт
Олимпиада 2022 — пятый день: фигурное катание, коронавирус, медальный зачет, место России
Все новости

Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 10:18
Политика
Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 8 февраля. Американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Обсуждая сложившуюся вокруг Киева ситуацию, глава Белого дома по ошибке сказал, что Германия может «вторгнуться» на Украину.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец», — сказал Байден.

По словам американского лидера, США смогут справиться с трубопроводом, несмотря на то, что его судьбу определяют немцы, передает Радио Sputnik.

Читатели Der Spiegel ранее упрекнули Байдена во вмешательстве в дела России и Германии по «Северному потоку — 2». По их мнению, США считают часть Европы своей личной колонией.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину
украина сша германия байден северный поток
Комментировать