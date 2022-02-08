Байден по ошибке заявил о «вторжении» Германии на Украину

Вашингтон, 8 февраля. Американский президент Джо Байден в очередной раз оконфузился на публике во время пресс-конференции после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Обсуждая сложившуюся вокруг Киева ситуацию, глава Белого дома по ошибке сказал, что Германия может «вторгнуться» на Украину.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец», — сказал Байден.

По словам американского лидера, США смогут справиться с трубопроводом, несмотря на то, что его судьбу определяют немцы, передает Радио Sputnik.

Читатели Der Spiegel ранее упрекнули Байдена во вмешательстве в дела России и Германии по «Северному потоку — 2». По их мнению, США считают часть Европы своей личной колонией.