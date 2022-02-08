Несетевые магазины РФ подняли ценники за год на 10%

Москва, 8 февраля. Стоимость товаров в несетевой российской рознице увеличилась за 2021 год на 10%, подсчитали аналитики компании «Эвотор». Об этом пишет РИА Новости.

Наибольшее подорожание продукции в отдельных торговых точках коснулось сосисок, пельменей и гречки. Эксперты изучили динамику цен, использовав собственный продуктовый индекс. Индикатор основывается на фактической информации о покупках в несетевом ретейле.

«В январе цены на продукты в несетевой рознице выросли на 10% по сравнению с январем 2021 года. За месяц продукты подорожали на 1%», — поделились результатами исследования в организации.

Выяснилось, что гречка за 12 месяцев прибавила в цене 24%. Сосиски подорожали на 22%, а стоимость пельменей поднялась на 21%. Вафли и пряники стали стоить дороже на 18%, а лапша быстрого приготовления продается по выросшей на 17% цене.

Отмечается, что сигареты в традиционной рознице повысились в цене на 14%, а алкоголь подорожал на 4%. Значительно, в сравнении с декабрем, в январе увеличились ценники на зефир, пастилу и шоколадные конфеты (+4%).

По статистике фирмы Data Insight, россияне начинают все чаще затариваться товарами в интернете. Онлайн-продажи продукции повседневного спроса возросли в 2021 году в 2,5 раза.