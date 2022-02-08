Рубль и нефть: инвесторы ожидают оживления мировой экономики

За последнюю неделю рубль укрепился против доллара США в районе 6%, а против евро — около 5%. Укреплению национальной валюты способствовало снижение геополитической напряженности и высокие цены на нефть. Об этом ФАН рассказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Цена на нефть марки Brent находится в районе 92 долларов за баррель. Министры ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки.

«В четверг позиции рубля пошатнулись против иностранных валют на фоне геополитических рисков. По паре евро и рубль ожидается торговля в широком диапазоне — 85-89,5 руб. Если ралли по нефти продолжится до 100 долларов (вероятность роста составляет более 80%), то ослабление рубля будет сдержанным», — пояснил Владислав Антонов.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что евро подскочил на валютном рынке после заседания ЕЦБ. Reuters и Bloomberg сообщили, что представители ЕЦБ ожидают изменения политики в марте, если не снизится инфляция. В сообщениях информагентств говорилось, что представители ЕЦБ ожидают ускорения свертывания APP в качестве первого шага борьбы с инфляцией.

«Давление на рубль сохранится до 16 марта на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Пока цена находится выше 75,5 руб. за доллар, оставаться в рубле рискованно. Рубль относится к рискованным активам, поэтому свободные средства безопаснее хранить в валюте. Есть периоды укрепления рубля, но, если смотреть динамику пары доллар и рубль в долгосрочном периоде, рубль всегда остается в проигрыше. С 1994 года рубль подешевел к доллару в 25 раз, или на 2452%, с 3 рублей. Настроения инвесторов на рынке меняются очень быстро», — считает Владислав Антонов.

По нефти аналитик ожидает повышение цены до 100 долларов за баррель. «Омикрон» оказался слабее штамма «Дельта» и выступает для всех живой вакциной. Его переносят легко, смертей меньше, чем год назад. Инвесторы ожидают оживления мировой экономики и повышения спроса на энергоресурсы.

Федеральное агентство новостей /

«При благоприятном внешнем фоне для российских активов и дальнейшем повышении цен на нефть к началу весны курс доллара способен вернуться к отметке 74,45 руб. Если на рынках сохранится нервозность из-за ожиданий повышения ставок ФРС США, то пара доллар и рубль до конца зимы сохранит движение в диапазоне 75,6-79 рублей», — заключил Владислав Антонов.

Ранее эксперты сообщили, что рубль растет следом за нефтью. Этому способствуют высокие цены на нефть, а также положительные геополитические сигналы. К таким сигналам специалисты относят успешные переговоры руководителей РФ и Китая, в том числе о поставках российского газа, а также контакты президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.