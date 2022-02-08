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Лента
08 февраля 11:28
11:27
Политика
Лукашенко допустил распространение «дохлятины» в СМИ во время конституционного референдума
11:26
Экономика
США незаконно добывают до 3 млн баррелей сирийской нефти в месяц
11:25
Армия
В ЛНР заявили о прибытии на Украину 100 спецназовцев ВС Великобритании
11:25
Армия
В ЮВО стартовали 30 тактических учений с использованием ракетных комплексов и бронетехники
11:24
Шоу-бизнес
Егор Крид показал короткий фрагмент своей песни с МакSим
11:19
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» с Тимати рассказала о самом запоминающемся дне на проекте
11:18
Общество
Почти 700 человек умерли от COVID-19 за сутки в России
11:18
Общество
Засыпаем под шум капель: знаменитые жильцы «довлатовского дома» жалуются на протекающую крышу
11:16
Политика
Ведущий Соловьев напомнил, что спасло армию Украины от разгрома в Донбассе
11:16
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«Этот день в истории». Что произошло 8 февраля, праздники, факты, люди

Общество

Российские ученые 8 февраля отмечают свой профессиональный праздник, который был учрежден в 1999 году. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1724 году Петр I основал Академию наук. Сегодня в структуре РАН более тысячи научных учреждений и более 48 тысяч сотрудников.

В 1837 году в Петербурге состоялась роковая дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поводом для поединка стали анонимные письма, намекавшие на неверность жены поэта. Пушкин был смертельно ранен в живот, а Дантес получил пулю в правую руку.

Ровно 20 лет назад в американском штате Юта начались XIX зимние Олимпийские игры. Лейтмотивом соревнований стала идея сплочения всего цивилизованного мира. В Играх участвовали 2399 спортсменов из 77 стран. Российская сборная заняла на Олимпиаде пятое место, завоевав 13 медалей.

Какие знаменитые русский ученый и французский писатель могли бы вместе отмечать дни рождения, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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