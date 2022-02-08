«Этот день в истории». Что произошло 8 февраля, праздники, факты, люди

Российские ученые 8 февраля отмечают свой профессиональный праздник, который был учрежден в 1999 году. Дата выбрана не случайно — в этот день в 1724 году Петр I основал Академию наук. Сегодня в структуре РАН более тысячи научных учреждений и более 48 тысяч сотрудников.

В 1837 году в Петербурге состоялась роковая дуэль между Пушкиным и Дантесом. Поводом для поединка стали анонимные письма, намекавшие на неверность жены поэта. Пушкин был смертельно ранен в живот, а Дантес получил пулю в правую руку.

Ровно 20 лет назад в американском штате Юта начались XIX зимние Олимпийские игры. Лейтмотивом соревнований стала идея сплочения всего цивилизованного мира. В Играх участвовали 2399 спортсменов из 77 стран. Российская сборная заняла на Олимпиаде пятое место, завоевав 13 медалей.

Какие знаменитые русский ученый и французский писатель могли бы вместе отмечать дни рождения, расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».