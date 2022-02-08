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Аналитики Strategic Culture указали на попытки Запада превратить Олимпиаду в циничную игру

Политика
Аналитики Strategic Culture указали на попытки Запада превратить Олимпиаду в циничную игру
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Выпады западных стран по поводу «российского вторжения» вышли на новый уровень и распространились на Олимпийские игры в Пекине. Однако этот фарс подрывает доверие к США и иностранным СМИ, считают аналитики Strategic Culture.

По словам экспертов, западные журналисты теперь начали утверждать о планах президента РФ Владимира Путина «воздержаться от вторжения» на Украину ради нормального проведения зимней Олимпиады. Стоит отметить, что на портале Bloomberg News до этого появилась недостоверная статья о «просьбе» китайского лидера Си Цзиньпина к Путину не нападать на Киев, пишет «ПолитРоссия».

Сам российский президент говорил, что США и НАТО фактически проигнорировали обеспокоенность России по вопросу безопасности, а позиция Альянса по Украине может обернуться угрозой полномасштабной войны, передает Радио Sputnik.

Аналитики Strategic Culture указали на попытки Запада превратить Олимпиаду в циничную игру
kremlin.ru / Администрация президента России

Аналитики Strategic Culture отметили, что Запад превратил Олимпиаду в циничную игру, причем это касается не только слухов о неких «договоренностях» России и Китая. Авторы материала напомнили, что США, Британия, Австралия, Канада и страны Евросоюза объявили дипломатический бойкот спортивному соревнованию.

«На церемонии открытия Олимпиады западные официальные лица не присутствовали. Однако бойкот не распространился на спортсменов этих стран, что кажется странным и довольно нелепым. Если Запад обвиняет Китай в нарушениях прав человека, то почему спортсмены не поддерживают и не отстаивают эту позицию наряду с чиновниками?» — удивились эксперты.

В сложившейся ситуации все указывает на методы политического и идеологического манипулирования, которые Запад пытается распространить на международный спорт. Однако применение имперских методов США, скорее всего, обречено на провал, заключили аналитики.

Как стало известно ранее, Путин прибыл в Китай на переговоры с Си Цзиньпином и открытие Олимпиады. В рамках встречи стороны подписали ряд важных соглашений о сотрудничестве.

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украина сша китай запад
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