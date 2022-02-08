Застройщики Москвы и Подмосковья увеличили выручку на 40%

Москва, 8 февраля. Выручка от продаж жилья в новостройках Москвы и области по итогам января 2022 года составила 137,7 млрд рублей, что на 40% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года, следует из данных Dataflat.

Согласно оценке аналитиков, выручка от проектов в пределах Старой Москвы составила 85,2 млрд рублей (+38%). Продажи в Новой Москве увеличились на 39%, до 17,67 млрд рублей, а в Подмосковье — на 47%, до 34,9 млрд.

За год стоимость квадратного метра на территории Старой Москвы выросла на 21% — с 254,1 тысячи до 308,3 тысячи рублей. Количество реализованных квартир и апартаментов увеличилось на 27%. Средняя стоимость «квадрата» в Новой Москве достигла 211,5 тысячи рублей (+21%), а продажи оказались на 21% выше, чем год назад. Квадратный метр в новостройках Московской области подорожал на 25% — с 122,8 тысячи до 153,8 тысячи рублей. Количество проданных лотов повысилось на 23%.

Несмотря на низкий спрос, стоимость вторичного жилья в России продолжает расти. За январь 2022 года цены в этом сегменте прибавили 1,6%. Относительно прошлого года стоимость «вторички» увеличилась на 26%.