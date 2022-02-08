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Продюсер Сумачева рассказала о работе над костюмами нового сезона шоу «Маска»

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 09:58
Общество
Продюсер Сумачева рассказала о работе над костюмами нового сезона шоу «Маска»
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 8 февраля. Работа над костюмами для проекта «Маска» длится несколько месяцев, над образами трудится команда из ста человек. Об этом рассказала Юлия Сумачева, генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», занимающейся производством шоу.

Она отметила, что при создании образа дизайнеры всегда исходят из того, чтобы артисту было комфортно двигаться. На создание одной маски уходит от трех до пяти месяцев. Над костюмом работает команда из ста человек.

«Сначала мы отбираем образы, которые хотели бы видеть в новом сезоне. Затем художник делает эскизы, самые удачные варианты дорабатываются и уже после внесения всех правок мы предлагаем их артистам», — пояснила Сумачева в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что костюмы третьего сезона ничуть не уступают по красоте предыдущим. Например, Леопард — очень эффектная маска. По словам продюсера, костюм оказался богат на детали: вышивка, обилие камней, комбинация парчи и кружева.

Шоу «Маска» стартует 13 февраля. В проекте будут участвовать 14 артистов. Членами жюри будут пять человек. Четверо из них — это бессменные судьи Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Имя пятого члена жюри будет объявлено позже.

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