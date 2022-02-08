Американец Нэйтан Чен стал первым в короткой программе на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 8 февраля. Фигурист из США Нэйтан Чен выиграл короткую программу на Олимпиаде в Китае. Спортсмен за свое выступление в Пекине получил от судей 113,97 балла.

Американец, таким образом, обновил мировой рекорд в короткой программе в истории фигурного катания. Предыдущее достижение принадлежало японскому спортсмену Юдзуру Ханю, который показал результат в 111,82 балла. Российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат, заработав себе в актив 95,76 балла.

Ранее спортивные аналитики американского хоккейного издания VSIN назвали сборную России по хоккею главным фаворитом предстоящей Олимпиады в Пекине. Также эксперты считают команды Швеции и Канады основными соперниками коллектива Алексея Жамнова.