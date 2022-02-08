Аналитик Джиоев: рубль укрепится после снижения напряженности вокруг Украины

Москва, 8 февраля. Снижение геополитических рисков из-за ситуации на Украине, сохранение ключевой ставки ФРС США и цена на нефть свыше 100 долларов за баррель способствуют укреплению рубля и вернут курс доллара к отметке 60 рублей, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По мнению аналитика, давление на отечественную валюту оказала покупка долларов Центробанком. Часть иностранных инвестиций вернутся на российский рынок в случае деэскалации напряженности вокруг Украины и снижения риска введения новых экономических ограничений.

«Негативный новостной фон создает повышенное давление на российскую валюту, иностранные инвесторы уходят из российских активов, выводя доллары из экономики», — объяснил Джиоев агентству «Прайм».

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что несмотря на то, что российский рынок акций и рубль с начала года теряли позиции, у отечественной валюты еще есть все шансы укрепиться. Согласно прогнозам, рубль восстановится до отметки в 72 единицы за доллар.