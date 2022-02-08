Зрелищные кадры полетов штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа появились в Сети

Краснодар, 8 февраля. Экипажи штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), расположенного в Краснодарском крае, выполнили сложные элементы пилотажа на модернизированных Су-25СМ3. Соответствующие зрелищные кадры появились в Сети.

По информации Минобороны РФ, летчики провели полеты на высотах от 150 до 3000 метров и на скоростях от 300 до 800 километров в час. В ходе учений экипажи отработали сложнейшие элементы пилотажа, в том числе выполнили петлю «Нестерова», вертикальные и горизонтальные «бочки», а также боевые развороты.

«Военнослужащие выполнили маневрирование на интервале между самолетами от 75 до 150 метров и при изменении угла визирования», — уточнили в военном ведомстве.

Всего в 2022 году экипажи штурмовиков проведут более 1,6 тысячи полетов в рамках учений. Недавно экипажи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-24М уничтожили «вражескую» технику в Волгоградской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что крупные учения с участием ледокола «Капитан Хлебников» и кораблей Тихоокеанского флота состоялись в проливе Лаперуза.