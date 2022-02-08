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Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины

Политика
Посольство США в Киеве может переехать на запад Украины
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Вашингтон, 8 февраля. Американское посольство в Киеве активно обсуждает возможность переезда в западную часть Украины. Об этом сообщили на портале BuzzFeed со ссылкой на источник.

Решение о переезде еще не принято. Однако такая вероятность не исключается. Как уточнил источник портала, причиной является риск обострения ситуации на востоке Украины. В Госдепе Соединенных Штатов отметили, что ведомству пока нечего сообщить прессе. Американское посольство в украинской столице в настоящий момент предоставляет большую часть консульских услуг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен указал на единство Вашингтона и Киева в отношении Минских соглашений. Дипломат не исключил готовность Украины продвигать идею об особом статусе Донбасса.

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