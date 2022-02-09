«Сердобольные» прогнозы: Всемирный банк обеспокоен «скрытыми» кредитами Китая

Романтический ореол «спасателя» проблемных стран у Всемирного банка (ВБ) в последнее время сильно померк. Такую позицию ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Беспокойство Всемирного банка

Правительство многих развивающихся стран перестали платить по долгам Китаю. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на исследование ВБ.

Дефолты по таким кредитам происходят чаще, чем по обязательствам стран перед кредиторами из числа развитых государств. Однако о ситуации с должниками Китая до недавнего времени было мало что известно, потому что условия, на которых КНР предоставляла займы, были вовсе не прозрачными.

ПолитЭксперт /

ВБ считает, что половина китайских кредитов не отражалась в официальной долговой статистике потому, что Пекин требовал от заемщиков полной конфиденциальности. Именно по этой причине дефолты ряда стран остаются скрытыми.

«Сердобольные» прогнозы

Как заявила Наталья Мильчакова, подобные «сердобольные» прогнозы Всемирного банка вызывают у нее смешанные чувства. От возмущения избирательности этой организации к странам-кредиторам, которые сталкивают государства в долговую яму, до чувства стыда за наше сравнительно недавнее прошлое, когда Россия находилась в зависимости от кредитов МВФ и ВБ.

«Удивительно, что, согласно непонятно каким критериям Всемирного банка, если проблемные страны кредитует Китай, — это плохо, а если это делают США, страны G7, Всемирный банк и МВФ, — это хорошо. Степень лицемерия и цинизма зашкаливает! И хочется вспомнить 90 годы прошлого века, когда это же «семейство» глобальных финансовых организаций щедро раздавали кредиты России (на словах), а на самом деле — ставленникам США. Причем представители этих организаций, которые сегодня весь мир учат как жить, не стеснялись подписывать кредитные договоры тайно. Куда потом пропали эти кредиты — до сих пор загадка», — пояснила Наталья Мильчакова.

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Но в том, что какие-то страны получают недостаточно прозрачные кредиты, виноват почему-то Китай, подчеркивает экономист. Конечно, Пекин как кредитор преследует свои экономические и политические выгоды — это понятно. И Россия сегодня так делает. Хотя может в отдельных случаях простить долги надежным соседям.

«Почему Всемирный банк именно сегодня так забеспокоился о совершенно нормальных отношениях страны-кредитора со своими заемщиками — не вполне понятно. Может быть, потому что процентные ставки в мире растут, кредитовать стары сегодня прибыльно, а самые выгодные кредиты проходят у них мимо кассы, поскольку бедным странам целесообразнее занимать у Китая? Или потому, что романтический ореол «спасателя» проблемных стран у Всемирного банка в последнее время довольно сильно померк?» — заключила Наталья Мильчакова.

Власти Китая уверены, что в 2022 году инфляция в стране будет ниже, чем в прошлом. Они также рассчитывают на снижение темпов роста стоимости сырьевых товаров за счет ужесточения денежно-кредитной политики в других государствах.