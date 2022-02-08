Перечислены популярные внутрироссийские направления для романтического отдыха 14 февраля

Москва, 8 февраля. Аналитики Ozon Travel составили подборку мест, где можно отметить 14 февраля. Отпраздновать День всех влюбленных, не выезжая за пределы страны, можно по цене от 6 тыс. рублей.

Тем, кого вдохновляет суровая красота северной природы, аналитики рекомендуют отправиться в Мурманскую область. В феврале в этом регионе часто наблюдаются северные сияния. Авиабилет из Москвы в Мурманск и обратно обойдется примерно в 9,5 тыс. рублей (без багажа). За ночь в трехзвездочном отеле придется заплатить от 3,5 тыс. рублей в сутки.

Еще можно посетить Калининград. Туристам предлагается увидеть Домский собор на острове Канта, Королевские ворота и кирху Святого семейства. После чего можно посетить спа зону под открытым небом в поселке Янтарный. Перелет по маршруту Москва — Калининград — Москва обойдется в сумму от 4 тыс. рублей (без багажа). Цены на трехзвездочные отели стартуют от 2 тыс. рублей/сутки.

Невские Новости / Елена Тихановская

День всех влюбленных можно отметить и в Тюмени, пишет газета «Известия». Набережная реки Туры идеально подойдет для прогулок. Улететь из Москвы в Тюмень и обратно можно примерно за 5,2 тыс. рублей. Ночь в трехзвездочном отеле обойдется от 1,7 тыс. рублей, отмечают аналитики Ozon Travel.

Отдохнуть можно и в Московской области. Там, например, можно развлечься, покатавшись на снегоходах, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Путешествия в межсезонье имеют ряд преимуществ. Главный плюс заключается в приемлемой цене. Стоимость авиабилетов ниже примерно на 23%.