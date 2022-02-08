Сбербанк на фоне повышенной волатильности заработал свыше 38 млрд рублей

Москва, 8 февраля. «Сбер» лишился в январе свыше сотни миллиардов рублей на фоне падения отечественной фондовой биржи. При этом банк смог неплохо заработать на валютной переоценке. Об этом пишет РБК.

Более 100 млрд рублей было потеряно Сбербанком в связи с негативными трендами на фондовом рынке из-за роста геополитической напряженности, а также появления рисков новых санкций против России. Столь значительного обесценения бумаг не наблюдалось в банке с начала позапрошлого года.

Согласно подсчетам НКР, в январе кредитная организация столкнулась с обесценением бумаг на балансе в размере 104,1 млрд рублей. Величина отрицательной переоценки бумаг в портфеле увеличилась с 73,8 млрд рублей до 177,9 млрд рублей.

Аналитики Сбербанка дают немного другую оценку. Пресс-служба финансовой компании сообщила «Интерфаксу», что обесценение ценных бумаг по РСБУ составило 102,4 млрд рублей. Показатель был положительным еще в декабре — тогда он равнялся 11,5 млрд рублей. Чистая прибыль «Сбера» в январе достигла 100,2 млрд рублей (+15,6% к прошлому январю).

Представитель «Эксперт РА» Юрий Беликов отметил, что банк сумел, используя повышенную волатильность рынка, заработать на транзакциях с производными фининструментами и валютной переоценке порядка 38,1 млрд рублей. С точки зрения специалиста, данное обстоятельство компенсирует влияние отрицательной переоценки.

Центральный банк РФ ранее подсчитал, что январский обвал рынка принес убытки отечественным банкам в размере 200 млрд рублей.