Первый трейлер сериала по «Властелину колец» покажут 14 февраля

Москва, 8 февраля. Первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» покажут в ночь с 13 на 14 февраля. Ролик будет представлен во время Супербоула.

Сериал расскажет о Второй эпохе Средиземья. Авторы покажут создание колец Власти и рост влияния Саурона, что произошло за тысячи лет до событий, развернувшихся в «Хоббите» и «Властелине колец».

Amazon представит первый трейлер во время финального матча Национальной футбольной лиги США. Игра начнет в 02:30 по московскому времени 14 февраля. После трансляции на матче трейлер будет доступен в Сети.

Премьера сериала состоится на площадке Amazon в сентябре. На создание первого сезона проекта стриминговый сервис потратил более 465 миллионов долларов.