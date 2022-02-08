Новозеландский МИД посоветовал гражданам уехать из Украины из-за обострения ситуации

Веллингтон, 8 февраля. Гражданам Новой Зеландии, присутствие которых не обязательно на территории Украины, следует рассмотреть возможность покинуть страну. Об этом заявил представитель новозеландского МИД.

По словам дипломата, Новая Зеландия находится в постоянном контакте с сотрудниками из консульства относительно планов в случае обострения ситуации на территории украинского государства.

«С учетом риска изменения ситуации с безопасностью на Украине за короткий промежуток времени, жителям Новой Зеландии, чье присутствие там необязательно, следует рассмотреть возможность покинуть страну коммерческими способами, если это безопасно», — передает его слова телеканал 1News.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что члены НАТО продолжают накачивать оружием Украину. По его словам, Североатлантический альянс также направляет Киеву военных специалистов и инструкторов.