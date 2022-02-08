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Здание в Благовещенске стоимостью почти 44 млн рублей суд вернул в собственность государства
Общество
Здание в Благовещенске стоимостью почти 44 млн рублей суд вернул в собственность государства
pixabay.com  /  succo

Благовещенск, 8 февраля. Благовещенский городской суд решил судьбу строения, которое было незаконно присвоено двумя мошенниками.

В ходе судебного заседания была доказана вина двух жителей Благовещенска в осуществлении мошеннических действий, с помощью которых им удалось в 2006 году преступным путем завладеть зданием с пристройкой, принадлежащим компании, ликвидированной ими при помощи сомнительных схем. Общая стоимость похищенной недвижимости составляет почти 44 миллиона рублей, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что еще в 2019 году мужчины были признаны виновными в мошенничестве, тогда одного из них приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно, а второго отправили за решетку на пять лет. При этом через год им смягчили наказание, но в 2021 году кассационный суд отменил приговор и обязал Благовещенский городской суд снова рассмотреть вопрос о принадлежности здания. Теперь принято решение о возвращении объекта в собственность государства.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Тамбовской области Владимира Громова, который курирует вопросы госзакупок, гостехнического надзора и управления региональной собственностью. Он подозревается в мошенничестве при исполнении договоров поставки имущества нескольким дошкольным учреждениям.

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суд мошенничество приговор
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