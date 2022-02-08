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Минэкономразвития пересмотрело прогноз по темпам инфляции в России на 2022 год

Экономика
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по темпам инфляции в России на 2022 год
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Министерство экономического развития России повысило прогноз по темпам инфляции в текущем году с 4% до 5,9%, сообщают «Ведомости».

Инфляция в России в годовом выражении на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее. Несмотря на то, что новый прогноз уже сформирован, его параметры гибкие и во многом зависят от конъюнктуры. В период с 22 по 28 января данный показатель составил 0,19% против 0,22% неделей ранее, в январе цены выросли на 1,07%.

Инфляционный уровень был пересмотрен в рамках выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. В конце сентября 2021 года глава государства распорядился уточнить прогноз социально-экономического развития, который включает показатель инфляции.

Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд — до 5,1%.Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 3,6% после повышения на 3,2% в декабре. Услуги подорожали на 2,4%, как и месяцем ранее. Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Литве (12,2%) и Эстонии (11,7%).

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путин прогноз инфляция рост цен подорожание
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