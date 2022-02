Telltale проведет трансляцию по игре The Wolf Among Us 2

Вашингтон, 8 февраля. Американский разработчик Telltale Games проведет специальную трансляцию, посвященную игре The Wolf Among Us 2. В рамках показа с игроками поделятся деталями производственного процесса.

Компания Telltale анонсировала трансляцию в своем официальном Twitter-аккаунте. Спецпоказ, посвященный The Wolf Among Us 2, начнется 9 февраля в 10:00 по времени тихоокеанского побережья США.

В ходе трансляции, которую проведут на YouTube и Twitch, игрокам представят новый трейлер проекта. Специальный показ продлится около получаса. Ведущим выступит Джефф Кили, который организовывал Summer Game Fest и The Game Awards.

