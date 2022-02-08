Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 февраля 09:57
09:57
Олимпийские игры 2022
Американец Нэйтан Чен стал первым в короткой программе на Олимпиаде в Пекине
09:55
Экономика
Аналитик Джиоев: рубль укрепится после снижения напряженности вокруг Украины
09:55
Общество
Здание в Благовещенске стоимостью почти 44 млн рублей суд вернул в собственность государства
09:54
Политика
Переговоры Москвы и Парижа: прорыв или очередной разговор «про мир во всем мире»
09:53
Общество
Новый ГОСТ по безопасности пешеходов на дорогах появится в России
09:53
Общество
Сервис Netflix представил полноценный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
09:52
Происшествия
Шестиклассница погибла после падения с девятого этажа на Маршала Жукова
09:52
Общество
Свидетельства о смерти в России станут выдавать в электронном виде с 1 марта
09:51
Происшествия
Туман стал причиной задержки 15 рейсов в аэропорту Воронежа
09:50
Армия
Зрелищные кадры полетов штурмовиков Су-25СМ3 Южного военного округа появились в Сети
Все новости

Росгвардейцы вынесли инвалида из загоревшегося дома в Курганской области

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 09:30
Общество
Росгвардейцы вынесли инвалида из загоревшегося дома в Курганской области
78.rosguard.gov.ru  /  Пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Курган, 8 февраля. Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину из огня и оказали ему первую помощь. Правоохранителей наградили медалями МЧС России «За содружество во имя спасения».

По данным ведомства, в мае 2021 года сержанты полиции Евгений Пудовиков и Геннадий Мандрыгин патрулировали улицы села Мокроусово и увидели задымление в одном из частных домов по улице Коммунальной. Росгвардейцы сразу же позвонили в МЧС, а сами бросились в горящий дом. В одной из комнат они нашли мужчину-инвалида, который был уже без сознания. Пострадавшего вынесли из объятого огнем помещения.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. По предварительной версии, причиной ЧП стало неправильное обращение с электроприбором. Хозяина дома госпитализировали с ожогами второй степени.

Накануне во время тушения пожара в квартире многоэтажки на севере Москвы были спасены семь детей. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Большая Академическая, сообщало РИАМО.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Росгвардейцы вынесли инвалида из загоревшегося дома в Курганской области
пожар мчс росгвардия курган инвалид хорошие новости россии
Комментировать