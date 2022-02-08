Росгвардейцы вынесли инвалида из загоревшегося дома в Курганской области

Курган, 8 февраля. Сотрудники Росгвардии вытащили мужчину из огня и оказали ему первую помощь. Правоохранителей наградили медалями МЧС России «За содружество во имя спасения».

По данным ведомства, в мае 2021 года сержанты полиции Евгений Пудовиков и Геннадий Мандрыгин патрулировали улицы села Мокроусово и увидели задымление в одном из частных домов по улице Коммунальной. Росгвардейцы сразу же позвонили в МЧС, а сами бросились в горящий дом. В одной из комнат они нашли мужчину-инвалида, который был уже без сознания. Пострадавшего вынесли из объятого огнем помещения.

Пожарные оперативно справились с возгоранием. По предварительной версии, причиной ЧП стало неправильное обращение с электроприбором. Хозяина дома госпитализировали с ожогами второй степени.

Накануне во время тушения пожара в квартире многоэтажки на севере Москвы были спасены семь детей. Возгорание произошло в доме, расположенном на улице Большая Академическая, сообщало РИАМО.