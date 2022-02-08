Морская пехота Северного флота провела антитеррористические учения в Атлантике

Москва, 8 февраля. Экипаж корабельной группы Северного флота во время учений в Атлантическом океане отработал тактику антитеррористических и противопиратских действий.

В тренировках были задействованы отряды морской пехоты, приписанные к экипажам фрегата «Адмирал Касатонов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и ракетного крейсера «Маршал Устинов», сообщили представители Минобороны РФ. Репортаж о прошедших учениях предоставлен телеканалом «Звезда».

«Условные террористы заняли позиции в помещениях и на палубе корабля... Как только корабль был обесточен и погас свет, началась стрельба. Через несколько мгновений захватчики были обезврежены», — сообщается в опубликованном сюжете.

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