Science Advances: две трети обитателей океанических глубин могут быть не известны науке

Женева, 8 февраля. Масштабное исследование ученых из Женевского университета и специалистов Норвежского исследовательского центра показало, что примерно 60% обитателей океанического дна могут быть не известны науке.

В рамках новой работы ученые провели секвенирование эукариотической ДНК, найденной на глубоководном дне океана. Как оказалось, такие места являются настоящим «черным ящиком», о настоящем содержании которого исследователи даже не имели представления. Обнаруженное на дне океана биоразнообразие поразило ученых.

«Результаты нашей работы показали, что примерно две трети обнаруженного на дне океанов биоразнообразия невозможно отнести ни одной из известных науке групп. Это указывает на колоссальный пробел в наших знаниях о биологическом разнообразии на дне океана», — заявили авторы работы.

Глубоководное биоразнообразие тесно связано с углеродным циклом. Изучение происходящих на дне процессов может дать ключ к пониманию проблемы глобального потепления.

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Морские глубины изучаются и отечественными учеными. Недавно сообщалось, что российских беспилотник первым в мире погрузился на дно Марианской впадины, передает издание «Ридус». Некоторые организмы могут в ближайшее время исчезнуть с лица планеты, ведь на Земле наступило шестое массовое вымирание.