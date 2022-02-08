Адвокат оценил правовую сторону идеи Госдумы о любой самообороне при защите жилища

В российском законодательстве институт самообороны почти не развит, не установлены рамки допустимой самообороны, а действия обороняющегося в девяти случаях из десяти трактуются против него. Об этом ФАН рассказал кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

Способы защиты

Россиянам могут разрешить применять любые способы для защиты своей жизни, родственников и близких от незаконно проникающих в жилище лиц. Соответствующий закон был предложен депутатами Госдумы. По мнению авторов законопроекта, у россиян есть право на превышение допустимой самообороны в случае защиты.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — цитируют пояснительную записку к документу «Известия».

«Доктрина крепости»

Как отметил Геннадий Нефедовский, в Англии еще с 17 века действует «доктрина крепости», которая предоставляет право собственнику жилища защищать свой дом и своих близких, находящихся в нем, от любого незаконного вторжения всеми доступными средствами, в том числе смертоносными, не опасаясь при этом уголовной и иной ответственности за свои действия. Ключевой принцип данной доктрины состоит в том, что дом — безопаснейший приют, право защищать его от незаконного вторжения имманентно праву на жизнь, свободу и стремление к счастью.

«Институт обороны жизни и здоровья от незаконного проникновения в жилище развивается и совершенствуется в западных странах уже в течение четырех веков, практика разрешения подобных ситуаций уже сформирована. Однако в российском законодательстве институт самообороны почти не развит, не установлены рамки допустимой самообороны, а действия обороняющегося в девяти случаях из десяти трактуются против него», — пояснил Геннадий Нефедовский.

Из личного архива - Геннадий Нефедовский /

Он обратил внимание, что введение нормы в Уголовный кодекс, разрешающей защищать свое жилище и близких от незаконного посягательства любым способом, будет только способствовать развитию института самообороны в российском законодательстве. Также необходимо формировать правоприменительную практику, при которой обороняющаяся сторона сможет не только защитить себя, свой дом и своих близких, но не будет осуждена за свои действия.

«Эту норму ввести необходимо, поскольку самооборона дома и своих близких, находящихся в нем, — по своей сути самостоятельная защита конституционных прав. В том числе права на жизнь и права на неприкосновенность жилища», — заключил Геннадий Нефедовский.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Верховному суду до июня предоставить доклад о превышении необходимой обороны. ВС должен обобщить судебную практику по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны при защите от посягательства, не сопряженного с насилием.