Чем поздравление принца Гарри и Меган Маркл для королевы не угодило британским СМИ

Лос-Анджелес, 8 февраля. В последнее время о сбежавших из дворца герцоге Сассекском — принце Гарри и его супруге Меган Марк ничего не было слышно, пишет Marie Claire.

Однако возлюбленные активно пользуются соцсетями, создают различные организации. При помощи странички фонда Archewell они прокомментировали такие актуальные события, как смерть Десмонда Туту, события социальной компании Better Up, где теперь, к слову, работает и сам принц Гарри, и озабоченность политикой компании Spotify.

Все эти громкие заявления комментаторы связывают с нежеланием герцога и герцогини работать. Упрекать их стало модно.

К юбилею королевы Елизаветы II они подготовили поздравление. Сассекские представили пост с архивными и современными фотографиями Ее Величества. Однако он появился в аккаунте Archewell не в день ее восшествия на престол, а намного позже.