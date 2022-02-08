Чем поздравление принца Гарри и Меган Маркл для королевы не угодило британским СМИ

Лос-Анджелес, 8 февраля. В последнее время о сбежавших из дворца герцоге Сассекском — принце Гарри и его супруге Меган Марк ничего не было слышно, пишет Marie Claire.
Однако возлюбленные активно пользуются соцсетями, создают различные организации. При помощи странички фонда Archewell они прокомментировали такие актуальные события, как смерть Десмонда Туту, события социальной компании Better Up, где теперь, к слову, работает и сам принц Гарри, и озабоченность политикой компании Spotify.
Все эти громкие заявления комментаторы связывают с нежеланием герцога и герцогини работать. Упрекать их стало модно.
К юбилею королевы Елизаветы II они подготовили поздравление. Сассекские представили пост с архивными и современными фотографиями Ее Величества. Однако он появился в аккаунте Archewell не в день ее восшествия на престол, а намного позже.
При этом о дате Гарри и его супруга, конечно же, не могли не знать. Она активно мелькала в аккаунтах Виндзоров и других членов королевской семьи, да и заявление самой королевой в этот знаменательный день о том, что ее невестку уже называют королевой, наделало много шума. Естественно, что наследный принц и герцогиня Корнуольская на заявление Ее Величества отреагировали незамедлительно и выразили свою признательность.
В аккаунте Archewell появились архивные снимки. На одном из них молодая Елизавета отмечает медовый месяц с принцем Филиппом. На двух других, сделанных уже в наши дни, фотографиях монарх предстала в памятную дату. Также был опубликован скриншот с заявлением королевы.
Запоздалая публикация, конечно же, сразу ввела в заблуждение многих. Британские СМИ обвинили герцога и герцогиню в игнорировании дня восшествия Елизаветы на престол. Другие журналисты отметили, что публикация все же появилась, но в другое время — американское.
Часть королевских обозревателей по-прежнему утверждает, что Сассекские должны приехать в Великобританию и принять участие в праздновании платинового юбилея правления монарха.
По мнению еще одной группы журналистов, семейство может приехать в полном составе в период с 2 до 5 июня, когда в Соединенном Королевстве устроят празднования с официальными выходными.
Ранее сообщалось, как Меган Маркл до неузнаваемости изменила дом, где раньше они с Гарри жили.