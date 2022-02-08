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Российский лыжник Большунов не выступит в спринте на ОИ-2022 в Пекине

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 09:25
Олимпийские игры 2022
Российский лыжник Большунов не выступит в спринте на ОИ-2022 в Пекине
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 8 февраля. Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит мужской спринт в рамках Олимпиады 2022 года.

Лыжник Александр Большунов, принесший сборной России первое золото на зимней Олимпиаде в Пекине, пропустит мужскую спринтерскую гонку. Об этом журналистам «Чемпионата» рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко. Гонка в Пекине состоится 8 февраля. В ней выступят Александр Терентьев, Сергей Устюгов, а также Артем Мальцев.

На данный момент в активе сборной России семь наград различного достоинства на ОИ-2022. Сборная России, выступающая в Пекине под флагом ОКР, занимает третье место в медальном зачете 24-й зимней Олимпиады.

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