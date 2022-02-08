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Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курсов доллара и евро
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 февраля. Российская валюта немного ослабила свои позиции к доллару и евро на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США увеличился на 10,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии и составил 75,58 рубля. Евро продемонстрировал рост на 4,25 копейки и достиг 86,31 рубля.

Официальный курс доллара накануне сократился на 37,03 копейки — до 75,68 рубля. Европейская валюта подешевела на 59,82 копейки и оказалась на уровне 86,52 рубля за единицу, следует из данных Центрального банка РФ.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди россиян, чтобы выяснить их отношение к колебаниям курсов валют. Около 43% опрошенных заявили, что курс национальной валюты в большей степени зависит от политики правительства.

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