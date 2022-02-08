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ВВП Казахстана вырос на 4%

Экономика
ВВП Казахстана вырос на 4%
Федеральное агентство новостей

Нур-Султан, 8 февраля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства оценил рост национальной экономики. Об этом пишет ТАСС.

Казахская экономика выросла по итогам 2021 года на 4%. В позапрошлом году показатель валового внутреннего продукта падал на 2,6%, а в 2019 году рост достигал 4,5%.

«Экономика Казахстана по итогам 2021 года выросла на 4%», — подчеркнул Токаев.

Премьер-министр Алихан Смаилов прокомментировал прогнозы на 2022 год в том ключе, что положительный тренд по ВВП планируется зафиксировать хотя бы на уровне прошлого года.

«Нам необходимо обеспечить экономический рост на уровне не менее 4% в этом году», — сообщил политик.

Власти республики ожидают, что инвестиции в основной капитал от ВВП по результатам нынешнего года достигнут 18,5%. Отмечается, что нацбанк страны в декабре ожидал, что итоговый рост экономики составит 3,7-4%. Суверенный рейтинг Казахстана сейчас установлен на уровне «ВВВ» со «стабильным» прогнозом.

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