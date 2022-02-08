Переговоры Москвы и Парижа: прорыв или очередной разговор «про мир во всем мире»?

После ряда выступлений западной прессы о том, что они, может быть, погорячились с «непременным и скорым нападением России на Украину», похожие сигналы раздались и из Киева. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно написал на своей странице в Twitter:

«Не верьте апокалиптическим прогнозам [«вторжения» России на Украину]. В разных столицах прорабатывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий».

Настаивает на том, что наиболее адекватным вариантом выхода из текущего кризиса будет именно дипломатия, и советник президента Украины Михаил Подоляк. К слову, озвучена эта подборка высказываний со страниц французской Le Figaro, что в контексте последних процессов, начавшихся между Москвой и Парижем, может внушать некоторые надежды.

Дело в том, что с конца января между главой России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном состоялось несколько телефонных переговоров. По их итогам была назначена дата личной официальной встречи — 7 февраля этого года.

При этом во Франции в последнее время говорят об особой ценности для Европы российского газа. И говорят не просто некие публицисты, а эксперты-экономисты, ко мнению которых в «высоких» европейских и американских кабинетах периодически прислушиваются.

Что касается ожиданий от личной встречи Путина и Макрона, то у Москвы и Парижа они все же несколько разнятся. Во Франции, по данным британского The Telegraph, уверены, что «переговоры в России помогут предотвратить военный конфликт». Из этой уверенности английские публицисты делают вывод, что «Макрон поставил на кон свою репутацию» и «авторитет переговорщика».

Кстати, сам французский президент говорит про ожидания от грядущих переговоров следующее:

«Мы наблюдаем за тем, как осуществляется милитаризация на границах, разделяющих Украину и Россию, Белоруссию и Россию, мы также видим, что для этого используются средства пехоты и авиации, мы видим, что идут военные учения. В этой ситуации мы намерены играть роль предохранителя, снизить напряженность с помощью диалога и избежать военного конфликта».

Российская сторона в лице пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова отмечает:

«Конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но и мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определенными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным».

Федеральное агентство новостей

Здесь важно понимать, что в целом для Макрона эти переговоры куда нужнее, чем для Москвы. В последнее время Франция под его руководством теряет позиции. Достаточно вспомнить потерю от срыва сделки с Австралией по подводным лодкам более 60 млрд долларов, когда контракт уже на атомные субмарины перешел по линии AUKUS на британские и американские верфи. Париж тогда очень долго возмущался, но ни к каким реальным последствиям это не привело, что ударило не только по экономике, но и по политическому имиджу лидера этой страны, который не смог ничего противопоставить ни Канберре, ни Вашингтону с Лондоном.

С Британией, кстати, у Парижа еще и «миграционно-рыболовный» конфликт, в котором Лондон ставит Францию в очень неудобное положение. В том числе военными катерами в Ла-Манше, которые выведены туда для противодействия французским рыболовам и для задержания и возвращения на континент мигрантов, которые пытаются проникнуть в Британию. И все это, естественно, очень сильно раздражает французов и понижает рейтинги нынешнего главы Франции.

Если же возвращаться на Восток, собственно, к Украине, то важно понимать еще и то, что у континентальной Западной и Центральной Европы — с одной стороны, с другой — у США и, например Британии, видение «украинского вопроса» в нюансах весьма различается. В Европе в основном со скепсисом относятся к тому, что «Москва нападет на Киева». Об этом не так давно заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Определенно, не думаю, что есть что-то, что может усилить страх за немедленную атаку (России на Украину)», — отметил чиновник, рассказывая о своих переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

С другой же стороны, Соединенные Штаты и Британия вообще в какой-то момент решили эвакуировать часть сотрудников своих посольств в Киеве и членов их семей. А после этого, дабы «снизить угрозу войны», президент США Джо Байден дал распоряжение передислоцировать часть военного контингента в Восточную Европу — ближе к российским границам. К слову, это о том, кто именно сейчас занимается милитаризацией на границе России, Украины и Белоруссии, которой так обеспокоен глава Франции.

Что же касается Парижа, то французское население проблемы Украины явно особо не волнуют. Более того, периодически попытки «раскрутить» эту тему французской прессой вызывают откровенное раздражение у граждан Франции.

И позиция Макрона как «миротворца» и «спасителя Украины» также подвергается насмешкам:

«Наш маленький Маню-Эммануэль, как д’Артаньян, бросается на выручку Украине, суча своими маленькими ручками с надутыми маленькими мускулами. Ну что за красавчик», — пишут периодически читатели Le Figaro.

Судя же по американской прессе, там конфликта России и Украины не просто опасаются, а с какой-то противоестественной надеждой ждут. Об этом можно судить, исходя из недавней и весьма резонансной публикации в The New York Times, где автор абсолютно серьезно заявляет, что отсутствие «вторжения» России на Украину в перспективе может быть опаснее для «единства НАТО» и стран Запада, чем осуществление такого рода военной операции.

Понятно при этом, что в Киеве, сколь бы ни была воинственна риторика нынешних представителей украинских властей, тоже совершенно не хотят никаких военных действий на своей территории, а уж тем более не рады перспективам конфликта с нашей страной.

В этом смысле заявления из Вашингтона, естественно, тревожат Киев. Поскольку «западные партнеры», несмотря на то, что рассказывают о неких разведданных о том, что именно Кремль готовит «военную провокацию» на востоке Украины, могут и сами учинить что-нибудь провокационное.

Global Look Press / Mission of Russia EU

Да, если кто забыл, то позиция России по данному вопросу неоднократно выражалась самым прямым и однозначным образом. К примеру, российский постпред при ЕС Владимир Чижов на днях в одном из интервью подчеркнул:

«У России нет планов вторжения ни на Украину, ни в какую-либо другую страну. Это блеф, созданный не в России, а в тех странах, которые сейчас распространяют такое истерическое, я бы сказал, послание по Европе и миру».

Кажется, если раньше на Западе попросту игнорировали подобные заявления и делали вид, что их как будто нет, то теперь ряд европейских лидеров все же обратили на позицию Москвы внимание и хотят договориться.

Есть мнение, что именно в рамках данного понимания был «разморожен» и «нормандский формат» переговоров, а по итогам очередной встречи «четверки», прошедшей, что характерно, в Париже, было сделано заявление о том, что «высокие стороны» выступают «за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, вне зависимости от разногласий по другим вопросам, связанным с выполнением минских договоренностей».

Думается, что о мирных намерениях России прекрасно осведомлены и в Елисейском дворце. То есть разыграть карту «миротворца» вполне может получиться. И нужно это тому же Макрону еще и по внутренним причинам. Дело в том, что во Франции сейчас начинается предвыборная президентская кампания. Сам нынешний лидер по поводу своего участия в ней пока «хранит таинственное молчание», но рейтинги его, по данным европейских СМИ и профильных социологических агентств, падают.

Иными словами, показать, что именно он, Эммануэль Макрон, своими действиями в Москве снизил «опасность военного конфликта в Европе», было бы, наверно, неплохим предвыборным шагом. Правда, насчет того, поверит ли этому французское большинство, есть вопросы.

Тем не менее французский президент договорился о визите в Москву, который, к слову, тоже носит очень интересный характер. С одной стороны, он был обозначен как «неофициальная встреча». Только вот встреча эта длилась практически весь день и по большей части «за закрытыми дверями».

В переводе с дипломатического на русский это означает, что итоги переговоров (если они будут сочтены неблагоприятными для договаривающихся сторон) всегда можно нивелировать их «неофициальным статусом». Но с другой — если все же некий компромисс будет достигнут, то нынешний французский президент может преподнести это как свою личную политическую победу на фронтах международной дипломатии. Другой вопрос — за предоставление такой «победы» может потребовать у Франции Москва.

В целом же говорить и слушать мы всегда готовы, лишь бы это приносило хоть какой-то реальный результат. А в данном случае — способствовало уменьшению напряженности на наших границах и реально продвигало российское видение принципов глобальной безопасности.