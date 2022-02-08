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Китай заявил о недопустимости дальнейшего расширения НАТО

Политика
Китай заявил о недопустимости дальнейшего расширения НАТО
pixabay.com

Пекин, 8 февраля. Расширение НАТО является недопустимым, поскольку оно не способствует глобальной безопасности и стабильности. Об этом сообщили в представительстве Китая в Евросоюзе.

Североатлантический альянс продолжает заниматься блоковой политикой и конфронтацией, отметили представители китайской дипмиссии. Региональная безопасность не должна обеспечиваться за счет укрепления или расширения военных блоков, уточнили в Пекине.

«Мы призываем НАТО отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предубеждений, уважать суверенитет, безопасность, интересы, а также разнообразие цивилизаций, историю и культуру других стран», — подчеркнула китайская сторона.

Ранее генсек турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что расширение НАТО на восток обернется для Альянса «смертью». По его словам, Россия, Китай, Турция, а также Иран способны прекратить укрепление влияния военного блока на востоке.

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