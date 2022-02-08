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Астролог назвала пять знаков зодиака, которые в феврале встретят свою любовь
Общество
Астролог назвала пять знаков зодиака, которые в феврале встретят свою любовь
pixabay.com  /  PD

Не только планета Венера отвечает за любовь, привязанность, симпатию, но и планета Юпитер может сказать — будут ли у вас романтические отношения в ближайший месяц. Об этом ФАН рассказала астролог Кристина Андреева.

В феврале Венера находится в знаке Стрельца. Это говорит о том, что в этот период многим захочется простой, искренней и бескорыстной любви, внимания к своей персоне. В этот период могут зарождаться бурные романы. В период Венеры в Стрельце встретить свою вторую половинку можно в учебных заведениях, на конференциях, симпозиумах, в путешествии, театре, музыкальных фестивалях.

Итак, какие же пять знаков зодиака смогут встретить свою любовь? По словам астролога, это восходящие и лунные Овны, Близнецы, Львы, Весы и Стрельцы. Именно у этих пяти знаков больше шансов начать новые отношения.

Астролог назвала 5 знаков зодиака, которые в феврале встретят свою любовь
pixabay.com /

«Для Овнов февраль благоприятен для деловых поездок, поиска новых партнеров и стажировок за границей, повышения квалификации. Потому что именно за пределами своего города есть шанс завести романтические отношения. Любовь вполне можно найти, выполняя какое-то общественное поручение или принять участие в съездах, конференциях», — пояснила Кристина Андреева.

Она заметила, что Близнецы будут окружены вниманием, добродушием, любовью со стороны других. Они будут искать контакты с другими людьми и им легче будет завести новое интересное знакомство. Им важно в этот период больше находиться в обществе.

Львам будет хотеться больше отдохнуть, развлечься, наполниться положительными эмоциями. Встреча с возлюбленным может произойти на концерте, в доме искусств, во время развлечений, конкурсов. Встретив вторую половинку, их отношения наполнятся романтикой, о которой они так давно мечтали.

Астролог назвала 5 знаков зодиака, которые в феврале встретят свою любовь
Из личного архива Кристины Андреевой /

Весы становятся более чуткими и тактичными. Февраль им может подарить много интересных знакомств, романтические отношения, которые перерастут в глубокие чувства. Встреча может произойти в библиотеке, в коротких поездках, на базе отдыха, в путешествии, в литературных кружках, музеях, музыкальных фестивалях.

Стрельцы же привлекут к себе внимание оттуда, откуда они сами захотят. Им важно выглядеть на все 100%. От этого будет зависеть исход событий. Астролог советует проявлять активность и не бояться действовать. Удача на их стороне.

Ранее астрологи назвали три одержимых деньгами знака зодиака. Некоторые люди относятся к финансам особенно внимательно, они стремятся «заработать все деньги мира».

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