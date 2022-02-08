FT: переговоры Путина и Макрона смогли «продвинуть» деэскалацию ситуации на Украине

Москва, 8 февраля. Газета Financial Times пишет, что встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона помогла РФ «продвинуться» к деэскалации в ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что лидеры стран во время переговоров в Москве также обсудили вывод российских военных из Белоруссии сразу же после проведения учений.

«Было достигнуто соглашение не предпринимать новых военных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения совместных учений. Это также приведет к соглашению по «структурированному диалогу по коллективной безопасности», — пишут авторы издания со ссылкой на французские источники.

Напомним, встреча президентов России и Франции состоялась в Кремле 7 февраля. После этого Путин и Макрон провели пресс-конференцию, на которой поделились итогами своих длительных переговоров.