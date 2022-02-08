Пользователи Reddit оценили вклад СССР в разгром нацистской Германии

Вашингтон, 8 февраля. Пользователи популярного в США форума Reddit поспорили из-за оценки вклада Советского Союза в разгром нацизма во Второй мировой войне.

Обсуждение спровоцировал опрос о решающем вкладе в разгром нацистов, который проводился в США, Франции, Германии и Великобритании. Большинство опрошенных французов, американцев и немцев сочло решающим вклад США, британцы посчитали таковым вклад своего государства.

Пользователь bcarter3 отметил, что есть аргументы, указывающие на решающий вклад Великобритании, США и Советского Союза. В пользу бывшей Британской империи говорит то, что она выстояла в начале войны. За СССР говорят «жуткие потери и огромные жертвы», за США — промышленная мощь, отметил участник дискуссии.

Другие пользователи указывали на поставки различных грузов в СССР от союзников и открытие Западного фронта, который не дал Германии сосредоточить войска на восточном направлении. Но часть участников дискуссии признала решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма, сообщает РИА Новости.

«Я американец, но скажу, что СССР. Восточный фронт был сущий ад. На Западном фронте столько братских могил не было», — написал ConventionalWisdumb.

«Я британец, но скажу, что русские. Но нигде не воевали с такой жестокостью, как на Восточном фронте. Это, считай, совсем другая война», — подчеркнул Jadeskye7.

В ноябре британцы почтили советских воинов в Лондоне, возложив венки к мемориалу погибшим во время Второй мировой войны. Советник-посланник российского посольства в Лондоне Иван Володин высоко оценил мероприятие, назвав его «очень приятным».