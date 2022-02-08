Замглавы МИД Панкин назвал нападение России на соседние страны бредовой идеей-фикс Запада

Москва, 8 февраля. Замглавы МИД РФ Александр Панкин ответил на обвинения Запада в адрес России, согласно которым Москва якобы готовит нападение на Украину.

Пакин в беседе с РИА Новости раскрыл суть обвинений Запада в адрес России. Он назвал сообщения о нападении России на соседей «бредовой идеей-фикс». России давно понятно, что и в отсутствие оснований для применения санкций основания будут найдены, а точнее — выдуманы.

Украина и страны Запада в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у украинских границ. В МИД РФ отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможной помощи Украине защититься от нее — это и смешно, и опасно.

Ранее МИД России обвинил Bild в отсутствии человеческой морали после публикации про Украину. Захарова назвала статью немецкого таблоида глобальным информационно-политическим «марафоном натовских желаний».