Москва, 8 февраля. Германия заинтересована в том, чтобы «Северный поток — 2» был запущен и работал. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.

В последнее время многие западные политики заявляли, что в случае нападения на Киев Москву оставят без газопровода. Эксперт в интервью для «Украина.ру» прояснил позицию Берлина.

«По официальным данным рост цен на газ у потребителей за прошедший год — приблизительно 185%, а может даже больше. Цены растут, и не только на газ, поскольку это тянет за собой всю потребительскую корзину. Индустрия тоже начинает страдать. Поэтому, конечно, остановка "Северного потока" не находится в планах немецкого правительства», — подчеркнул Сосновский.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Он добавил, что Берлин не пойдет на этот шаг. Постоянное повышение цен может привести к краху правительства. Это и досрочные выборы, и демонстрации, и всеобщее недовольство. В течение последних двух лет и так немцы страдают от пандемии и инфляции, а санкции против «СП-2» власти не смогут себе не позволить.

Ранее председатель ХДС Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США не станут встревать в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2». Эта тема является внутренним делом Европы.