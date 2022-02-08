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Политолог Сосновский: Германия не заинтересована в остановке «СП-2»

Политика
Политолог Сосновский: Германия не заинтересована в остановке «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 февраля. Германия заинтересована в том, чтобы «Северный поток — 2» был запущен и работал. Об этом рассказал политолог Александр Сосновский.

В последнее время многие западные политики заявляли, что в случае нападения на Киев Москву оставят без газопровода. Эксперт в интервью для «Украина.ру» прояснил позицию Берлина.

«По официальным данным рост цен на газ у потребителей за прошедший год — приблизительно 185%, а может даже больше. Цены растут, и не только на газ, поскольку это тянет за собой всю потребительскую корзину. Индустрия тоже начинает страдать. Поэтому, конечно, остановка "Северного потока" не находится в планах немецкого правительства», — подчеркнул Сосновский.

Политолог Сосновский: Германия не заинтересована в остановке «СП-2»
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Он добавил, что Берлин не пойдет на этот шаг. Постоянное повышение цен может привести к краху правительства. Это и досрочные выборы, и демонстрации, и всеобщее недовольство. В течение последних двух лет и так немцы страдают от пандемии и инфляции, а санкции против «СП-2» власти не смогут себе не позволить.

Ранее председатель ХДС Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США не станут встревать в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2». Эта тема является внутренним делом Европы.

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германия сосновский сп-2 Северный поток — 2
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