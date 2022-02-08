Читатели Der Spiegel упрекнули Байдена во вмешательстве в дела России и Германии по «СП-2»

Берлин, 8 февраля. Немецкие читатели журнала Der Spiegel прокомментировали статью, посвященную заявлениям американского президента Джо Байдена о газопроводе «Северный поток — 2» по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава Белого дома сообщал, что в случае «вторжения» РФ на территорию Украины российского газопровода «не будет, мы положим ему конец». Слова Байдена вызвали негодование у немцев. Они оставили возмущенные комментарии под публикацией.

«Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией», — заявил пользователь Nachdenkend.

Пользователь Grauwolf49 возмутился вмешательству в дела ФРГ, поскольку только немецкий канцлер может решать вопросы, связанные с «СП-2». Он удивился, не входит ли Германия в состав Соединенных Штатов.

«Это что-то совершенно другое. В принципе, санкции США направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб другим, а не их собственной экономике», — написал bruno67_new.

Ранее читатели болгарского портала Dnes.Dir заявили, что решение ЕС приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь бьет по самой Европе.