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Читатели Der Spiegel упрекнули Байдена во вмешательстве в дела России и Германии по «СП-2»

Политика
Читатели Der Spiegel упрекнули Байдена во вмешательстве в дела России и Германии по «СП-2»
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / analogicus / Capri23auto

Берлин, 8 февраля. Немецкие читатели журнала Der Spiegel прокомментировали статью, посвященную заявлениям американского президента Джо Байдена о газопроводе «Северный поток — 2» по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава Белого дома сообщал, что в случае «вторжения» РФ на территорию Украины российского газопровода «не будет, мы положим ему конец». Слова Байдена вызвали негодование у немцев. Они оставили возмущенные комментарии под публикацией.

«Значит, американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией», — заявил пользователь Nachdenkend.

Пользователь Grauwolf49 возмутился вмешательству в дела ФРГ, поскольку только немецкий канцлер может решать вопросы, связанные с «СП-2». Он удивился, не входит ли Германия в состав Соединенных Штатов.

«Это что-то совершенно другое. В принципе, санкции США направлены на то, чтобы нанести экономический ущерб другим, а не их собственной экономике», — написал bruno67_new.

Ранее читатели болгарского портала Dnes.Dir заявили, что решение ЕС приостановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» в первую очередь бьет по самой Европе.

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сша германия байден северный поток - 2 der spiegel
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