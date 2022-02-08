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Порошенко отреагировал на предложение Путина об убежище

Политика
Порошенко отреагировал на предложение Путина об убежище
instagram.com  /  @petroporoshenko

Киев, 8 февраля. Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о предоставлении ему убежища. Свой ответ он опубликовал в личном Telegram-канале.

Ранее Путин на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном рассказал, что готов предложить политическое убежище Петру Порошенко. Бывший глава Украины заявил, что его уголовное преследование является желанием нынешнего лидера страны Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Он также посоветовал ему направить все силы правоохранительных органов, «которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой» на защиту государства.

«А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, на Украине», — написал Порошенко.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил о ключевой роли бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в евроинтеграции страны. Он также назвал ее ангелом-хранителем.

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